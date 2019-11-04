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MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

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MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!
Müzik dünyasının Oscar'ı MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Muhteşem sahne performanslarına imza atan Halsey, Rosalia ve Ava Max gibi isimler, geceyi müzikle doldurdu.

Gecenin sürprizi ise yedi dalda adaylık alan Ariana Grande'nin ödül töreninden eli boş dönmesi oldu.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri dün gece İspanya’nın Seville şehrindeki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecenin en sürpriz ismi ise Ariana Grande oldu. Grande, 7 dalda aday olmasına rağmen bu yıl hiç ödül alamaması geceye damga vurdu. 17 yaşındaki ünlü şarkıcı Billie Eilish ise iki ödül kazandı.

Efsanevi grup Oasis’in dağılmadan önceki vokalisti Liam Gallagher’e MTV Rock İkon ödülü verildi. Ödülü teslim alan Gallagher, daha sonra solo albümünden Once adlı şarkıyı ve Oasis’in ikonik şarkısı Wonderwall’ı seslendirdi.

İŞTE   KAZANANLARIN LİSTESİ…

EN İYİ KLİP: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, “Me”

EN İYİ SANATÇI: Shawn Mendes

EN İYİ ŞARKI: Billie Eilish, “Bad Guy”

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI: Billie Eilish

EN İYİ POP SANATÇISI: Halsey

EN İYİ CANLI PERFORMANS: BTS

EN İYİ ROCK MÜZİK SANATÇISI:  Green Day

EN İYİ HIP HOP SANATÇISI:  Nicki Minaj

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK SANATÇISI: FKA Twigs

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI: Martin Garrix

EN İYİ HAYRAN KİTLESİ: BTS

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Becky G

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J Mena

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Dua Lipa

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Halsey

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