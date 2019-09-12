MSB'DEN ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

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