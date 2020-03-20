MSB'den Koronavirüs Önlemleri

Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında hudut birliklerinde görev yapan askerlerin, koronavirüse karşı koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildiğini duyurdu.

Sınır hattında hudut birliklerinde görev yapan Mehmetçik, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için önlemlerini aldı. Bu kapsamda birliklerde görev yapan askerler, koruyucu elbise, maske ve eldiven kullanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi" ifadeleri kullanıldı.