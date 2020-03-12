MSB'den gelen açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.
- BIST 96.129
- Altın 328,719
- Dolar 6,2311
- Euro 7,0188
- İstanbul 15 °C
- Ankara 11 °C
- YÖK Başkanından Tatil Açıklaması!
- İstanbullar Coronavirüs Trafiği!
- Bakan Akar'dan Coronavirüs ve İdlib Açıklaması
- MEB'den Okullar İçin Önemli Karar!
- Komşudan Korkutan Haber!
- MSB'den Açıklama!
- 4 Aylık Stok 10 Günde Bitti!
- İstanbul'da Etkinlikler İptal Edildi!
- 15 Nisan Hassas Tarih
- Dünya Sağlık Örgütü: Corona Artık Küresel Bir Salgın!
- Türkiye'nin 2020 güzelleri!
- Mülteci Sorunu Masada Kaldı!
- Anketler Deva Partisi için ne diyor?
- Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!
- Laçin'i Hedef Gösterdi!
MSB'den Açıklama!
MSB açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YÖK Başkanından Tatil Açıklaması!YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.
İstanbullar Coronavirüs Trafiği!Koronavirüsten korunmak için toplu taşıma kullanmaktan kaçınan vatandaşların trafiğe araçları ile çıkması, İstanbul trafiğinin artmasına neden oldu.
Bakan Akar'dan Coronavirüs ve İdlib AçıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.
MEB'den Okullar İçin Önemli Karar!Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iptal edildi.
VİDEO GALERİ
- 12:25 - YÖK Başkanından Tatil Açıklaması!
- 12:23 - İstanbullar Coronavirüs Trafiği!
- 12:21 - Bakan Akar'dan Coronavirüs ve İdlib Açıklaması
- 12:07 - MEB'den Okullar İçin Önemli Karar!
- 12:05 - Komşudan Korkutan Haber!
- 12:04 - MSB'den Açıklama!
- 11:59 - 4 Aylık Stok 10 Günde Bitti!
- 11:52 - İstanbul'da Etkinlikler İptal Edildi!
- 23:38 - 15 Nisan Hassas Tarih
- 23:29 - Dünya Sağlık Örgütü: Corona Artık Küresel Bir Salgın!
- 23:12 - Türkiye'nin 2020 güzelleri!
- 15:17 - Mülteci Sorunu Masada Kaldı!
- 14:51 - Anketler Deva Partisi için ne diyor?
- 14:50 - Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!
- 14:34 - Laçin'i Hedef Gösterdi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim