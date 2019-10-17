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MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!

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MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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