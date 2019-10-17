MSB: YAPTIRIM SÖZLERİ, NATO İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.
Etiketler: msb, milli savunma bakanlığı, nato, mesaj
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