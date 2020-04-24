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MSB: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MSB: 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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