  • BIST 89.624
  • Altın 335,731
  • Dolar 6,4609
  • Euro 7,0687
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Selçuk: 14 bin sağlık personelini İŞKUR üzerinden alacağız

MSB: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

»
MSB: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketlere Yeni Çalışma Saatleri mi Geliyor?26 Mart 2020 Perşembe 12:01
  • Genç Yaşında Korona'ya Yenildi26 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Meclis Toplantıları Ertelenecek26 Mart 2020 Perşembe 11:48
  • Sayılar Kayıp Acısını Endişeyi İfade Edemez26 Mart 2020 Perşembe 11:35
  • Cumhurbaşkanı Halka Sesleniyor!25 Mart 2020 Çarşamba 21:19
  • Fenerbahçe'den Son Dakika Açıklaması!25 Mart 2020 Çarşamba 16:18
  • Erdoğan'dan Kritik Toplantı25 Mart 2020 Çarşamba 16:11
  • Google Hırsızı!25 Mart 2020 Çarşamba 15:30
  • Bütün İmkanlar Seferber Edildi25 Mart 2020 Çarşamba 12:46
  • Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?25 Mart 2020 Çarşamba 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim