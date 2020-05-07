MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.