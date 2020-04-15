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MSB: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MSB: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak Silopi'de 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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