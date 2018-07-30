Motosiklet tutkunu gencin feci ölümü

İstanbul'da Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nde süratli bir şekilde seyir halinde olan motosiklet tutkunu genç, hatalı sollama yapan lüks minibüse çarparak 75 metre sürüklendikten sonra feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz 24 Haziran Pazar günü saat 23.15 sıralarında Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otelde bell-boy olarak çalışan Mehmet Yusuf Suay (24), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere 34 BF 9471 plakalı motosikletiyle yola koyuldu.

İddiaya göre bir süre sonra tünele giren Suay, süratli bir şekilde seyir halindeyken önünde seyreden 34 EJ 3830 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Seçkin K. (27), önündeki aracı sollamak istedi. Ancak sinyal vermeden aniden sollama yapan sürücünün görmediği motosikletli genç minibüse çarptı. Kaza sonucu motosikletten düşerek yaklaşık 75 metre sürüklenen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ise kaza sonrası yaklaşık 213 metre sürüklendi. Minibüs sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genç 75 metre, motosikleti ise 213 metre sürüklendi

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin gerekli incelemeleri yapması sonrasında gencin cenazesi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının morga yaptığı incelemeler sonucunda ise gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı ailesi Mehmet Yusuf Suay’ı, kazanın ertesi günü ikindi vakti Pendik Kurtköy Ulu Cami’de cenaze namazının kılınmasının ardından Kurtköy Mezarlığına defnetti. Kaza sonrası ve cenazede Suay’ın yakın arkadaşı Ufuk Işık, akrabaları, ailesi ve dostları gözyaşlarına boğuldu.

“Önündeki araç sinyal vermeden sollama yapmış”

Gencin yakın arkadaşı Ufuk Işık, “Bize Yusuf’un makas atarak ilerlediğini söylediler. Biz sonrasında olayın öyle olmadığını, Yusuf’un sağ şeritte ilerlerken önündeki aracı geçmek için sinyal verdiğini belirli bir süratte ilerlerken, önündeki aracın sinyal vermeden sol şeride geçtiğini ve çarpıştıklarını öğrendik. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittiğimizde Yusuf’un cansız bedeniyle karşılaştık. Akabinde hastaneye gittik ve sabaha kadar bekledik. Sabah saatlerinde savcı hastaneye geldi ve yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Tabi biz olayın peşini bırakmadık ve bırakmayacağız” dedi.

“Hiçbir zaman akrobasi ve hız yapan biri değildi”

Işık, “Yusuf’un kazadan sonra kırılmış olan kaskının vizörü, 1 hafta önce değişmiş olduğu lastikleri bende duruyor. Kendini çok temkinlidir, hiçbir zaman böyle akrobasi motosiklet kullanan, hız yapan, tek teker diye tabir ettiğim motosikletin önünü veya arkasını kaldıran bir arkadaşımız değildir. Hız sınırlarına uyan, devamlı üstünü başını giyen ve koruması tam olan biriydi. Aradan 20 gün geçti ama Yusuf hala aklımızda, acısı bizde çok büyük. Hayalleri idealleri olan pırıl pırıl bir gençti. Çok üzgünüz. Motosikletle hep birlikte sürdüğümüzde biz hız yapınca bize, ‘Abi çok hızlı gidiyorsunuz’ derdi” ifadelerini kullandı.

Geriye arkadaşlarıyla mutlu anları kaldı

Mehmet Yusuf Suay’ın motosiklet sürücüleri camiasını da yasa boğan ölümü sonrası ondan geriye arkadaşıyla motosiklet sürdüğü ve şakalaştığı görüntüler kaldı. Arkadaşı Işık, gencin kaskından kalan vizörü ve değiştirdiği lastiklerini bir ömür boyu saklayacağını söyledi.

Öte yandan; kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.