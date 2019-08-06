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MOTOSİKLET TUTKUNU DOKTORUN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

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MOTOSİKLET TUTKUNU DOKTORUN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR
İzmirli ünlü üroloji doktoru Ersin Bal, Uzundere Otobanı’nda motosikletle seyir halindeyken akıl almaz bir kaza geçirdi. Önündeki kamyonun jant kapağı fırlayıp çarpınca yere düşüp sürüklenen Bal, ağır yaralandı. Doktorun yaşam savaşı sürüyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre;  İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
DENGESİNİ KAYBETTİRDİ
Kazada ağır yaralanan bir çocuk babası genç doktor, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. KAZA geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Uzundere Otobanı Nasreddin Hoca Rekreasyon Alanı yakınlarında yaşandı. Uzundere istikametinden Üçkuyular istikametine giden doktor Bal, idaresindeki son model motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, önünde seyreden kamyonun jant kapağı fırladı. Kamyonun jant kapağının fırlaması ile dengesini kaybeden Bal, otoyolda motordan düştü. Metrelerce sürüklenen genç doktor kafasından ve vücudunun birçok yerinden ağır yaralandı.
AMELİYAT EDİLDİ
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı doktor Bal, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilen, ardından da yoğun bakıma alınan doktor Bal, yaşam savaşı veriyor. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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