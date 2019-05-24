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MOTORLU POLİSLER KAZA YAPTI 1 ŞEHİT 1 YARALI

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MOTORLU POLİSLER KAZA YAPTI 1 ŞEHİT 1 YARALI
İstanbul'da yaşanan kazada Yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosiklet hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Kazada 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Kartal, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Eyüpsultan'da saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı. Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kartal'ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Acılı aile ve mesai arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 POLİS MEMURU YARALI

Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesi'nde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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