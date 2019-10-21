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MOSKOVA’DAN KRİTİK ÇAĞRI!

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MOSKOVA’DAN KRİTİK ÇAĞRI!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı'nda birtakım değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bulgar mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile Moskova’da düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, “Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız” dedi.

Sputnik’in aktardığı haberde Lavrov’un, “Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998’de imzaladıkları Adana Mutabakatı’na dayandırılması gerektiği açık” ifadesini kullandığı belirtildi.

Bölgede diyalog için müdahil olmak istediklerini dile getiren Lavrov, “Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz” açıklamasını yaptı.

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