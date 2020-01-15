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Moskova’da sürpriz görüşme

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Moskova’da sürpriz görüşme
BİR süredir Suriye ile temasların istihbarat örgütleri aracılığıyla yürütüldüğü biliniyordu.

Hatta istihbarat örgütleri arasında yürütülen temas Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Ancak istihbarat başkanları seviyesinde en üst düzey görüşme bugüne kadar iddia olarak yazılsa da hiç doğrulanmamıştı. Libya görüşmeleri nedeniyle gözlerin çevrildiği Moskova’dan gelen MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk’un görüşme haberi gündeme bomba gibi düştü.

MOSKOVA’YA KADAR OLAN SÜREÇ

Moskova görüşmesinin öncesinde iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının sahada görüşmeler yürüttüğünü biliyorduk. Hatta teşkilat için de üst düzey bir ismin koordinasyonunda sürdürüldüğü bilgisi de vardı. Temaslar bazen doğrudan bazense Rusya aracılığıyla dolaylı sağlandı. Örneğin;

- İstihbarat birimleri, gözlem noktalarının kurulması aşamalarında sadece Suriye istihbaratı ile değil, bölgedeki yerel güçler dahil birçok kesimle faaliyet yürüttü.

- Yanlış anlaşılmalar ve ciddi yol kazalarının olmaması yine istihbarat birimleri arasındaki temasla giderildi.

- İstihbarat birimleri arasındaki temasın en kritik başlıklarından biri Suriye hava sahasının kullanımı konusunda yürütüldü, yürütülüyor.

Ayrıca yine Moskova sürecine kadar yürütülen temaslarda DEAŞ ile mücadele, terör faaliyetlerinin engellenmesi, YPG’ye destek verilmemesi, Suriye halkına yönelik baskı ve zulmün sonlandırılması gibi başlıklar ele alınıyordu.

MOSKOVA GÖRÜŞMESİ

Gelelim Moskova görüşmesine:

- Rusya’nın Suriye ve Türkiye arasında diyalog kurulması yönündeki talebi biliniyor. Hatta iki ülkeyi aynı masa etrafında oturtmak isteği de... Hakan Fidan ile Ali Memluk işte bu isteği en çok dile getiren ülkenin başkenti Moskova’da bir araya geldi.

- Görüşmeyi basına önce Suriye sızdırdı. Ankara’ya göre Suriye resmi haber ajansı (SANA) aracılığıyla haberin sızdırılmasının amacı ise Suriye’nin Türkiye ve dünya kamuoyunda itibar arayışı. Suriye “Muhatap biziz” diyerek konuşulmasını istediği gündemi de yazdırdı.

- Ankara bunun üzerine Reuters’a isim vermeden üst düzey yetkilisi aracılığıyla bilgi verip görüşmenin gündemini açıkladı.

- Edindiğim bilgiye göre görüşme siyasi değil. Ancak Suriye sahasındaki tüm başlıklar açık ve net konuşuldu. YPG ile mücadele, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri Türk heyeti tarafından anlatıldı. İdlib başlığının da özel olarak masada olduğunu söylemeliyim. Ankara kış dönemindeki zorlukları ve bölgede yaşanan dramları da anlatarak, ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti.

Peki bundan sonrası? Beklentiler istihbarat başkanları düzeyindeki bu ilk temasın sürmesi yönünde...

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