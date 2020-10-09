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Moskova'da kritik zirve: Putin ile görüşecekler
Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu.
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