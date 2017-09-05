Rusya’nın Moskova bölgesindeki İvanteyevka kasabasında bir öğrenci bir okula ateş açtı ve sis bombaları attı. Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Moskova’da bir okula ateş açıldı
Rusya'nın başkentinde bir öğrenci okulda sis bombası atıp silahıyla dehşet saçtı. İlk gelen bilgilere göre, dört yaralı var.
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