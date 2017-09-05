Moskova’da bir okula ateş açıldı

Rusya'nın başkentinde bir öğrenci okulda sis bombası atıp silahıyla dehşet saçtı. İlk gelen bilgilere göre, dört yaralı var.

Rusya’nın Moskova bölgesindeki İvanteyevka kasabasında bir öğrenci bir okula ateş açtı ve sis bombaları attı. Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.