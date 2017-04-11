Moskova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor

Reuters'ın fotoğrafçısı, Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'ndan siyah dumanlar yükseldiğini söyledi.Habere göre dumanların, uçakların park ettiği pistte görüldüğü aktarıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BU HAVALİMANINA İNECEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün başlayacağı Moskova ziyareti için akşamüstü bu havalimanına iniş yapacak.

Fotoğrafçı, dumanları fark ettiği sırada Tillerson'ın uçağının henüz iniş yapmadığını söyledi.

Moskova’nın acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada havalimanında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un uçağının iniş yapacak olması nedeniyle kısa süreli panik yaratan siyah dumanların, pistteki otların yanması sonucu ortaya çıktığı belirtildi.