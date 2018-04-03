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Moral mi Reklam mı?
Fatih Altaylı, Habertürk'teki bugünkü köşesinde sınır hattında askerlere ziyarette bulunan sanatçıları kaleme aldı.

Sanatçıların sınıra askerlerimize desteğe gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Altaylı, ziyarette yer alan bazı sanatçılar için de "PR yapmaya mı gittiler?" diye sordu.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN YAZISI

MORAL Mİ PR MI!

Sanatçılarımız Afrin’e destek vermek için gittiler.

Ellerine sağlık iyi yaptılar.

Ancak bir şeyi merak ettim.

Bazı sanatçılarımız Afrin’de askerlerimize moral vermeye mi gitti yoksa kendilerine moral verip biraz da PR yapmaya mı?

Ya da bir başka meseleye değinmek gerekirse.

Deniz Seki’nin hapishaneden çıktıktan sonra fazlaca haber yapılmasından rahatsız olup “Uyuşturucudan ceza alıp yatmış birini bu kadar gündem yapıp rol model gibi sunmayın” diye medyaya rahatsızlık bildiren bakanlıklarımız aynı gezide Deniz Seki’nin olmasından rahatsız olmadılar mı?

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