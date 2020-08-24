Monokrom stil nedir? Monokrom kombin nasıl yapılır?

Monokrom kombin nasıl yapılır?

Tek renk yani monokrom tarz giyim denilince akla gelen siyah beyaz kombinlerin aksine aslında bu stil her rengi içerisine alıyor. Siyah ve beyazların dışında kırmızı renkteki kombinlerde en çok kullanılan trendler arasında. Tutkulu, cesur ve kendinden emin bir monokrom stili elde etmek için kırmızı rengini tercihleriniz arasına koyabilirsiniz.