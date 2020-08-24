Monokrom stil nedir? Monokrom kombin nasıl yapılır?

Monokrom stil nedir?
Monokromun kelime anlamı; resim, çizmek, tasarım ve fotoğraflamak anlamına gelmektedir. Eski Yunanca bir kelimeden gelmektedir. Mono kelimesi tek ele alındığında teklik ve bir anlamını taşır. Monokrom giyim tarzı moda dünyasında farklı tanımlamalarla da karşımıza çıkarak kategorisini geliştirmeye devam ediyor. En bilindik tanımıyla monokrom modası tek renk kıyafetlerin kombinlenmesiyle oluşturulan moda akımının ismi.
Monokrom kombin nasıl yapılır?
Tek renk yani monokrom tarz giyim denilince akla gelen siyah beyaz kombinlerin aksine aslında bu stil her rengi içerisine alıyor. Siyah ve beyazların dışında kırmızı renkteki kombinlerde en çok kullanılan trendler arasında. Tutkulu, cesur ve kendinden emin bir monokrom stili elde etmek için kırmızı rengini tercihleriniz arasına koyabilirsiniz.
Desenlerle de mümkün
Monokrom kombinler içerisindeki desenlerde yine zıtlığı bütünleştiriyor. Bu stilin en çok tercih edilen deseni kesinlikle çizgilerdir. Siyah üzerine beyaz çizgi ve puantiye ya da kare desenli gömlekler görmek mümkün.
Geometrik desenler de olur
Geometrik desenler de monokrom stiline yakışan detaylardandır. Elbette teklik kuralına uyaarak başka renk kullanmamanız gerekiyor. Yani siyah beyaz çizgili bir parça kullanıyorsanız diğer parçalarınızda onlara uyumlu olmalıdır.
Ayakkabı ve çanta da monokroma dahil
Monokrom stil kullanılırken yalnızca kıyafette uyuma önem vermek yeterli değildir, kullanılan aksesuarların da tercih edilen stille bağdaşması gerekir. Ayakkabı, çanta, şapka ya da takı tercihlerinin birbirlerini tamamlamaları önemlidir.
Ton farkına dikkat
Monokrom stilde tek renk tercih ediliyorsa kullanılan kıyafetler ve aksesuarlar arasında ton farkı olmamalıdır. Aksesuar ve kıyafetin bir bütün oluşturmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde uyumsuz ve göze batan bir görüntü oluşabilir.
Tulum
Monokrom yani tek renk kombin uygulamasının en kolay yolu kesinlikle tulumlar. Nötr renkte bir tulum hem monokrom görünüm yakalamanızı sağlar, hem de dolabınızda minimal ve zamansız bir parça olarak kurtarıcınız olur.
Mavi tonlarını nasıl eşlemeli?
Konu mavi olunca eşleştirmek de kolaylaşıyor. Yeter ki buz mavisi ve lacivert tonları arasında kalın, turkuaz ve petrol mavisi gibi yeşilimsi mavileri bu eşleşmelere katmayın. Mavileri mümkün olduğu kadar aynı marka ya da mağazadan seçmeye özen gösterin.
Jean pantolon kısmı önemli
Siyah denim pantolon ve siyah tişört seçkisi de hassas. Denim pantolon yıkamasız ve simsiyah ise tişörtünüzün de pamuk karışımlı ve solmamış bir siyah olmasına özen gösterin. Denim pantolon biraz eskitme ve yıpratmaya sahipse tişörtün de antrasit tonlarına doğru gitmesinde fayda var.