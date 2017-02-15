MOil’in % 100’ü Demirören’in oldu

Yüzde 100 yerli sermayeli bir aile şirketi olan Demirören Holding, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün (MOil) tamamını aldı. Milangaz, Likidgaz ve Total Türkiye’nin de yüzde 100’ünün sahibi olan Demirören, yatırımlarını hız kesmeden sürdürecek

Akaryakıt sektörünün hızlı büyüyen şirketi Milan Petrol’ün (MOil) yüzde 70 hissesini 2010 yılının haziran ayında Bölünmez Ailesinden satın alan Demirören Ailesi, 9 Şubat 2017 tarihi itibariyle MOil’in kalan yüzde 30’luk hissesini de bünyesine kattı. Bu satın alma işleminin ardından MOil’in “yüzde 100”ü demirören holding’in oldu.



Türkiye genelinde 460 akaryakıt ve LPG istasyonuyla faaliyet gösteren MOil, perakende satışlarda sektörde 10’uncu sırada yer alıyor.

Akaryakıt dağıtım şirketi olan MOil’in faaliyet alanları, perakende satışlar, ticari yakıtlar, endüstriyel yakıtlar, şirket nakliyesi ve MOil’in İzmir çiğli’de yüksek teknolojiye sahip; yıllık 30 bin ton üretim kapasitesi olan ve kaliteden ödün vermeden ürettiği madeni yağ fabrikası bulunuyor. Yüzde 100’ü Demirören Holding’in yönetimine geçen şirketin şimdiki hedefi, “Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte şu anda 460 olan istasyon sayısını toplamda 600’e çıkarmak” olarak açıklandı.

‘Hız kesmek yok’

MOil’in yüzde 100’üne sahip Demirören Holding, bu üç şirketle birlikte 2017 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam etme kararı aldığını duyurdu. Grubun önde gelen şirketi Milangaz, 81 ilde toplamda 680’e yaklaşan istasyonu, 23 dolum tesisi ve 4 deniz ve stoklama terminali, 11 bini aşkın ana ve tali bayisi ile LPG pazarının önemli oyuncusu.

Milangaz, 1957 yılından beri bünyesinde bulundurduğu Demirören Ağır Metal Sanayi fabrikası ile akaryakıt ve LPG stoklamalarını, boru hatlarını, tanker dorselerini, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tüm kurulumlarını üretiyor. Yıllık tüp üretim kapasitesi 1 milyon adete ulaşan Milangaz ayrıca, Yarımca ve Aliağa’da yıllardır üretimini yaptığı “kokusuz gaz” ünitelerine Marmara Ereğlisi’ni de ekledi ve böylelikle Aeresol sektöründe önemli bir konuma ulaştı. Milangaz yeni yatırımları kapsamında Tekirdağ’da dev bir LPG depolama ve dolum tesisi yatırımına da imza attı.

Pazar payı artacak

Demirören Holding, son olarak, dünyanın 5’inci büyük petrol şirketi olan Total’in Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarının yanı sıra, ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarının tamamını satın alarak bünyesine katmıştı. Toplam 250 bin metreküp kapasiteli 3 akaryakıt terminali, 26 bin metreküp kapasiteli 5 LPG tesisi ve 471 istasyonu ile akaryakıt ve otogaz pazarının etkili oyuncusu Total Türkiye, yüzde 5.8’lik pazar payıyla büyümesini sürdürüyor.

Tümü yüzde 100 yerli sermayeli olan Milangaz, Likidgaz, Total Türkiye ve MOil’i bünyesinde bulunduran Demirören Enerji Grubu, tüm ülkeye yayılan toplam 1.080 akaryakıt ve LPG istasyonu, 10 deniz terminali ve boru hatları, 29 depolama ve tüp dolum merkezi, 250 bin metreküp akaryakıt ve 155 bin metreküp LPG stoklaması, yıllık 30 bin ton kapasiteli madeni yağ tesisi ve 550 kamyon ve çekiciden oluşan kendi öz varlığı akaryakıt ve LPG tanker filosu, 2 LPG deniz tankeri, 2 LPG tanker taşıyıcı gemisi ile akaryakıt sektöründe yüzde 7.4 oranında, LPG sektöründe ise yüzde 22 pazar payına ulaşmış durumda.

Türkiye’ye 2016 yılında yapılan LPG ithalatının yüzde 25’ini gerçekleştiren Demirören Enerji Grubu’nun 2017 yılı hedefi ise LPG satışındaki pazar payını yüzde 25’e, ithalattaki payını ise yüzde 30 seviyelerine taşımak.

‘Türkiye’ye Güveniyoruz’

Bugüne kadar bütün yatırımlarını Türkiye’ye duyduğu güvenle yapan Demirören Holding, son 61 yılda Türkiye’de imalat ve inşaattan turizme, eğitim ve medyaya, Diyarbakır Lice ve Hani’de mermer fabrikası ve ocaklarından, İstanbul Kemer Country’de golf, Tenis, basketbol, binicilik tesislerine, Türkiye’nin ilk benzin ve dizel otomotiv piston fabrikasına, internet dünyasından AVM ve otel işletmeciliğine kadar geniş bir yelpazede hizmetlerine devam eden, hızla daha da büyüyen Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri konumunda. Demirören’in bağlı şirketlerinden Milangaz ülkenin ilk LPG tedarikçisi.

Müşteri odaklı yaklaşımı Milangaz’ı tüpgaz segmentinde bir referans haline getirdi. Milangaz ayda yaklaşık 1 milyon aileye tüple hizmet veriyor. Aynı zamanda istasyonlarında pazarladığı yüksek kaliteli otogaz ile piyasada öncü konumunda. Tüm istasyonlarında tüketiciye yüksek kalitede market zincirleriyle Milangaz ve Milan Petrol’de, ayrıca “bonjour” markası adı altında Total istasyonlarında hizmet veriyor. Grup, bu segmentte en büyük tedarikçi.

Bir aile şirketi olan Demirören, müşterilere geniş bir faaliyet alanında değerli hizmetler sağlamaktadır.

Demirören Grubu’nun sosyal sorumluluk prensipleri ve çevre politikaları, uluslararası standartları karşılamaktadır.