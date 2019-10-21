TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre düğün girişinde basın mensuplarına tek başına yakalanan Tarkan; muhabirlerden müsade isteyerek odada bulunan eşini yanına alıp Pınar Tevetoğlu'yla birlikte poz vermek istedi. Tarkan eşine büyük centilmenlik gösterirken muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.
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- MODACININ DÜĞÜNÜNDE TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST!
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- KYLIE JENNER ARKADAŞLARI İLE TATİLE ÇIKTI!
- JENNİFER LAWRENCE VE COOKE MARONE EVLENDİ!
- TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!
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MODACININ DÜĞÜNÜNDE TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST!
Ünlü modacı Gülnur Güneş, iş insanı Yiğit Doğan Çelik'le hayatını birleştirdi.Düğüne eşi Pınar Tevetoğlu ile katılan Tarkan damga vurdu.
Etiketler: tarkan, pınar tevetoğlu, liya, megastar, ebru gündeş, tv8, gel konuşalım
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VİDEO GALERİ
- 13:24 - MODACININ DÜĞÜNÜNDE TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST!
- 13:06 - TARKAN İLE EBRU GÜNDEŞ DÜET YAPTI!
- 12:56 - ALEYNA TİLKİ VE SEVGİLİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
- 12:46 - HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ NİKAH MASASINA OTURDU!
- 12:37 - ÖZGE ULUSOY İLE SEVGİLİSİ FARUK ÇOLAKOĞLU’NUN ROMANTİK ANLARI!
- 12:20 - HAKKI BULUT AİLECE NASIL HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI?
- 12:02 - HÜLYA AVŞAR TARKAN İLE BARIŞTI MI?
- 11:46 - DANIŞTAY’TAN SÜRPRİZ ERGENEKON KARARI!
- 11:32 - KYLIE JENNER ARKADAŞLARI İLE TATİLE ÇIKTI!
- 11:19 - JENNİFER LAWRENCE VE COOKE MARONE EVLENDİ!
- 11:09 - TARKAN KIZINI İLK KEZ YAKINDAN GÖSTERDİ!
- 10:54 - EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!
- 10:41 - SAADET IŞIL AKSOY HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI!
- 10:31 - YEŞİM SALKIM: KANIRTA KANIRTA PİYASADAN SİLECEĞİZ!
- 10:06 - SELEN GÖRGÜZEL ALKAN’DAN KIZI İLKNAZ’IN FOTOĞRAFINA ‘KARDEŞİM’ YORUMU!
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