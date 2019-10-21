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MODACININ DÜĞÜNÜNDE TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST!

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MODACININ DÜĞÜNÜNDE TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST!
Ünlü modacı Gülnur Güneş, iş insanı Yiğit Doğan Çelik'le hayatını birleştirdi.Düğüne eşi Pınar Tevetoğlu ile katılan Tarkan damga vurdu.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre düğün girişinde basın mensuplarına tek başına yakalanan Tarkan; muhabirlerden müsade isteyerek odada bulunan eşini yanına alıp Pınar Tevetoğlu'yla birlikte poz vermek istedi. Tarkan eşine büyük centilmenlik gösterirken muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

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