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Moda haftasına damga vuran koleksiyon

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Moda haftasına damga vuran koleksiyon
Phillipe ve David Blond'un 2007'de yarattığı ve sıra dışı çizgisiyle öne çıkan The Blonds'un yeni kreasyonunun sergilendiği defile, New York Moda Haftası'nda damga vurdu

New York Moda Haftası, birbirinden ilginç defilelerle moda meraklılarını büyülemeye devam ediyor.
Tasarımcı Phillipe Blond ve kreatif direktör David Blond'un 2007 yılında yarattığı The Blonds markası, her defilesiyle olay yaratmaya devam ediyor.
Müzik, sinema ve sanattan ilham alarak kışkıştıcı koleksiyonlar yaratmayı hedefleyen lüks marka, dün akşam 2019 Bahar Koleksiyonu'nu New York Moda Haftası kapsamında sergiledi.
Her açıdan birbirinden farklı modellerin podyuma çıkmasına özellikle dikkat edildiği defilede, ünlü isimler sıra dışı koleksiyonu sergiledi.

Podyuma çıkan ünlü isimler arasında 44 yaşındaki şarkıcı Lil Kim ve Hilton otellerinin varisi, 37 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton da vardı. 
Lydia Hearst, Joy Corrigan, Iskra Lawrence ve Delilah Belle gibi ünlü isimler, defileyi izleyenler arasındaydı.The Blonds bugüne dek Beyonce, Madonna, Katy Perry, Rihanna ve Jennifer Lopez için yaptığı özel tasarımlarla da çok konuşulmuştu.The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.Ayrıca mücevherlerle bezeli tulum ve mayolar, korseler ve mini elbiseler markanın imzası niteliğinde. (Kaynak: medyafaresi)

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