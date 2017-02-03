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Moda diye soyundum

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Moda diye soyundum
Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm verdiği yarı çıplak pozların eleştirilmesi hakkında ilk kez konuştu  

Playboy dergisine poz veren Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm verdiği pozlardan sonra eleştirilirdi.   25 yaşındaki güzel model eğer mankenlikte kariyer yapmasaydı, pilot olmak için çalışacağını söylemişti. 

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