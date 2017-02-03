Playboy dergisine poz veren Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm verdiği pozlardan sonra eleştirilirdi. 25 yaşındaki güzel model eğer mankenlikte kariyer yapmasaydı, pilot olmak için çalışacağını söylemişti.
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Moda diye soyundum
Victoria's Secret modeli Bridget Malcolm verdiği yarı çıplak pozların eleştirilmesi hakkında ilk kez konuştu
Etiketler: Victoria's Secret, Bridget Malcolm
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