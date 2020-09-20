Mithat Can Özer rahatlığıyla Pes dedirtti!

Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Sevgilisi koronaya yakalanan Özer'in tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Mithat Can Özer, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Köpeğini gezdirmeye çıkan Mithat Can Özer'in tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sevgilisi Alina Boz'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de test yaptırdığını söyleyen Özer, "Bende bir sıkıntı yok. Test yaptırdım, iyiyim. Alina da gayet iyi. Bildiğim kadarıyla setleri başladı." diye konuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Boz, geçtiğimiz günlerde, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.