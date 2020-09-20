  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Mithat Can Özer rahatlığıyla Pes dedirtti!

»
Mithat Can Özer rahatlığıyla Pes dedirtti!
Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı. Sevgilisi koronaya yakalanan Özer'in tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü.

Mithat Can Özer, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Köpeğini gezdirmeye çıkan Mithat Can Özer'in tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sevgilisi Alina Boz'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kendisinin de test yaptırdığını söyleyen Özer, "Bende bir sıkıntı yok. Test yaptırdım, iyiyim. Alina da gayet iyi. Bildiğim kadarıyla setleri başladı." diye konuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Boz, geçtiğimiz günlerde, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kendall Jenner'dan uyuşturucu itirafı: Hala bağımlıyım17 Eylül 2020 Perşembe 16:51
  • Binali Yıldırım'ın arkadaşına 4,7 milyon dolarlık Oruç Reis kıyağı17 Eylül 2020 Perşembe 16:47
  • Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"17 Eylül 2020 Perşembe 16:43
  • Beni çekmeyin17 Eylül 2020 Perşembe 16:39
  • Selin Ciğerci çılgına döndü17 Eylül 2020 Perşembe 15:49
  • Bergüzar Korel bu kez de Avrupa’ya "destek çağrısı"nda bulundu17 Eylül 2020 Perşembe 15:20
  • Halil Sezai polis eşliğinde adliyeye getirildi17 Eylül 2020 Perşembe 15:13
  • Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mı?16 Eylül 2020 Çarşamba 15:12
  • Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga..16 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
  • Nurgül'ün pozlari Instagram'ı salladı!16 Eylül 2020 Çarşamba 00:04
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim