MİT TIR'ları savcısına dava açıldı

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Güncel
13.04.2017 12:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR'ları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi
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Etiketler:
Aziz Takcı
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