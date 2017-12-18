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MİT ile Ortak FETÖ Operasyonu

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MİT ile Ortak FETÖ Operasyonu
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşlilatı’nın (MİT) ortak çalışması ile FETÖ operasyonu düzenlendi.

Ekipler, İstanbul merkezli 20 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 106 kişinin yakalanmasına yönelik şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 62 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 44 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde ‘İzdivaç Sorumlusu’ olarak faaliyet gösteren ‘abi’ ve ‘abla’ konumundaki şüpheliler olduğu ileri sürüldü. 

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