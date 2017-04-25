Miss Bum Bum'dan Lionel Messi'nin 500. golüne özel paylaşım!

'Miss Bum Bum' lakaplı Barcelona hayranı Brezilyalı model Suzy Cortez, Lionel Messi'nin attığı 500. gol için Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.

Miss Bum Bum adıyla tanınan model, Messi'nin instagram hesabında kendisinin engelini kaldırması için bir kampanya başlatmıştı.

Asıl adı Suzy Cortes olan Messi hayranı genç kadın, hayranı olduğu Messi tarafından eşinin kıskançlığı sebebiyle engellenmişti.

Arjantinli futbolcunun, takip ettiği 10 kişinin içinde olduğunu belirten Brezilyalı model çok üzgün olduğunu ve Messi'nin engelini kaldırması için herşeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yıldız futbolcu tarafından engellenmesine rağmen Cortes, her başarısında Messi'yi kutlamaktan vazgeçmedi.