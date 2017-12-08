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Mısırlı Aşkını Unutturdu

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Mısırlı Aşkını Unutturdu
Meryem Uzerli, önceki akşam Ulus Sunset Restaurant’a arkadaşları ile geldi.

Grupta sosyetik güzel Diyar Onar’ın da olması dikkat çekti. Zira Diyar Onar’ın adı bir süre önce Meryem Uzerli’nin eski sevgilisi Alp Özcan ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Meryem Uzerli ile Alp Özcan 1.5 yıl aşk yaşamış, geçen Mayıs’ta yollarını ayırmıştı.

Uzerli ile Alp Özcan 1.5 yıl aşk yaşamış, geçen Mayıs’ta yollarını ayırmıştı. Meryem Uzerli aracına binerken erkek arkadaşına “Kulübe gidiyoruz, sen de gel” dedi. İkili Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da buluşup sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Oyuncu “Mısırlı sevgiliniz Bassel Alzaro nerede? Evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna “Evlilik yok” cevabını verdi.

Meryem Uzerli ile uzun saçlı erkek arkadaşı geceye kulüp Gizli Kalsın’da devam etti. Almanya-Berlin’deki bir televizyon çekiminde Mısırlı sunucu Bassel Alzaro ile tanışan Meryem Uzerli, yakışıklı sunucuyla yaklaşık beş aydır birliktelik yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Uzerli'nin anne ve babasıyla tanışan Alzaro, hafta başında Dubai'deki sevgilisinin yanına giderek sürpriz yapmıştı. Alzaro'nun romantik bir yemekte 34 yaşındaki oyuncuya evlenme teklif ettiği iddia edilmişti. 

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