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MİROSLOV STOCH VE EŞİNDEN 300 BİN TL’LİK ALIŞVERİŞ!

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MİROSLOV STOCH VE EŞİNDEN 300 BİN TL’LİK ALIŞVERİŞ!
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Miroslov Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, geçtiğimiz gün geldikleri İstanbul'da kesenin ağzını açtı.

Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Miroslav Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, İstanbul’dan kopamadı. İstanbul’a hayran olan Slovak çift, geçen gün de İstanbul’da alışveriş turuna çıktı. Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan ikili yaklaşık olarak 300 bin TL harcadı.

KENDİSİNE AYRICALIK TANINDIĞINI BELİRTTİ!

Bedzetiova, İstanbul’da alışveriş yapmasıyla ilgili, “Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz.” ifadelerini kullandı. Çift yaklaşık olarak 2 saat kaldıkları AVM’den özel araçlarıyla ayrıldı.

, İstanbul’dan kopamadı. İstanbul’a hayran olan Slovak çift, geçen gün de İstanbul’da alışveriş turuna çıktı. Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan ikili yaklaşık olarak 300 bin TL harcadı.

KENDİSİNE AYRICALIK TANINDIĞINI BELİRTTİ!

Bedzetiova, İstanbul’da alışveriş yapmasıyla ilgili, “Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz.” ifadelerini kullandı. Çift yaklaşık olarak 2 saat kaldıkları AVM’den özel araçlarıyla ayrıldı.

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