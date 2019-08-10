MİRİAM RİVERA NEDEN ÖLDÜ?

38 yaşındaki trans model Miriam Rivera Meksika'daki evinde ölü bulundu. Modelin ölümünün arkasında ise sır gibi detaylar var.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 38 yaşındaki Meksikalı trans model Miriam Rivera evinde asılmış bir şekilde ölü bulundu. Trans modellin ölümünün arkasındaki detaylar ise herkesi şaşırtacak cinsten.

Miriam'ın kocası ise karısının ölümünün bir intihar olabiliceği; Miriam'ın geçmişte bir hayat kadını olarak çalışmasını kaldıramadığı olduğunu söyledi.