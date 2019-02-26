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Miranda kerr kusursuz fiziğinin sırrını anlattı

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Miranda kerr kusursuz fiziğinin sırrını anlattı
Victoria's Secret’ın gözde mankenlerinden Miranda Kerr, zayıflığının sırrını açıkladı.

35 yaşındaki güzel model her gün yoga yaptığını, öğle yemeğinde avokado ve brokoli yediğini anlattı.

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