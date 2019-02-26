35 yaşındaki güzel model her gün yoga yaptığını, öğle yemeğinde avokado ve brokoli yediğini anlattı.
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- Miranda kerr kusursuz fiziğinin sırrını anlattı
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Miranda kerr kusursuz fiziğinin sırrını anlattı
Victoria's Secret’ın gözde mankenlerinden Miranda Kerr, zayıflığının sırrını açıkladı.
Etiketler: Miranda kerr, zayıflık, sırrı
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Miranda kerr kusursuz fiziğinin sırrını anlattıVictoria's Secret’ın gözde mankenlerinden Miranda Kerr, zayıflığının sırrını açıkladı.
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- 02:03 - "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
- 18:56 - Kararı YSK verecek
- 18:26 - Partide dekolteleri konuşuldu
- 17:15 - Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu
- 16:44 - Diva'dan 500 bin liralık klip hazırlığı
- 16:36 - Reynmen ne kadar kazandığını açıkladı
- 16:16 - Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı
- 16:08 - Ankara'da dev operasyon.. 100 asker gözaltına alındı
- 15:41 - Oscar'a damga vurdular
- 14:05 - Başkalarının Hayatı
- 13:55 - Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi
- 13:26 - Örgüte dair her şeyi bir bir anlattı
- 12:42 - İspanya'da uçak düştü: 2 kişi öldü
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