Kora Organics isimli markasını 2009 yılında hayata geçiren Avustralyalı model, “Sağlıklı bir cilt, gençliğimden beri benim için önemli bir konu” dedi. Uzun araştırma süreçlerinin ardından ürünlerin anahtar içeriğini bulduklarını belirten güzel, “Noni meyvesinde, iyileştirme özelliği bulunduğunu keşfettik. Cildi yumuşatıyor, besliyor ve aydınlatıyor” şeklinde konuştu.
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Miranda Kerr güzellik sırrını açıkladı
Miranda Kerr, Forbes dergisine güzelliğinin sırlarını verdi.
Etiketler: miranda kerr, güzellik, sırrı
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VİDEO GALERİ
- 01:02 - "Askeri müdahale yapabiliriz"
- 00:54 - Miranda Kerr güzellik sırrını açıkladı
- 17:58 - Sosyetik güzel baş edemedi yorumlara kapattı
- 17:47 - Şeyma silmişti Acun'da sildi
- 16:31 - Uludağ karıştı Vatandaş kar altın da kaldı
- 16:26 - Albayrak açıkladı:Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırdı
- 16:21 - Soğuk savaş yeniden mi başlıyacak
- 15:30 - "Eşimi seviyorum ayrılmıyacağız"
- 14:13 - "Önüne gelen iftira atıyor"
- 12:41 - Çıplak manken bu kez de bu iş adamıyla görüntülendi
- 12:26 - Maduro Erdoğan'a böyle seslendi
- 11:59 - Çipraz Türkiye konusunda AB'ye niçin çağrıda bulundu
- 11:39 - Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor
- 11:02 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 11:01 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
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