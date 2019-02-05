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Miranda Kerr güzellik sırrını açıkladı

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Miranda Kerr güzellik sırrını açıkladı
Miranda Kerr, Forbes dergisine güzelliğinin sırlarını verdi.

Kora Organics isimli markasını 2009 yılında hayata geçiren Avustralyalı model, “Sağlıklı bir cilt, gençliğimden beri benim için önemli bir konu” dedi. Uzun araştırma süreçlerinin ardından ürünlerin anahtar içeriğini bulduklarını belirten güzel, “Noni meyvesinde, iyileştirme özelliği bulunduğunu keşfettik. Cildi yumuşatıyor, besliyor ve aydınlatıyor” şeklinde konuştu.

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