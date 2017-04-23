Miraç Kandili'nde bu yıl da milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu mübarek kandilin insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyor, bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum” dedi.
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Miraç Kandiliniz kutlu olsun
Bu gece, Miraç Kandili...
Etiketler: KANDİL, MİRAÇ KANDİLİ
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