Miraç Kandiliniz kutlu olsun

Bu gece, Miraç Kandili...

Miraç Kandili'nde bu yıl da milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu mübarek kandilin insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyor, bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum” dedi.