  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABaşbakan Yıldırım'dan taziye mesajı

Miraç Kandiliniz kutlu olsun

»
Miraç Kandiliniz kutlu olsun
Bu gece, Miraç Kandili...

Miraç Kandili'nde bu yıl da milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu mübarek kandilin insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyor, bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’den ‘ABD modeli’ ‘Usul Komisyonu’ önerisi23 Nisan 2017 Pazar 07:00
  • Anne ve babaya ortak velayet23 Nisan 2017 Pazar 06:58
  • Başbakan Yıldırım'dan taziye mesajı23 Nisan 2017 Pazar 06:56
  • Otobüste mastürbasyon yaptı23 Nisan 2017 Pazar 06:51
  • Şırnak'tan acı haber: 1 şehit22 Nisan 2017 Cumartesi 16:20
  • KAR GERİ GELİYOR22 Nisan 2017 Cumartesi 15:52
  • Küçük Esma sokakta yüzünü kapatmadan gezmek istiyor22 Nisan 2017 Cumartesi 15:50
  • Okuma yazması olan bütün dindarlar Erdoğan'ı terk etti22 Nisan 2017 Cumartesi 15:37
  • Taksim meydanına yoğun güvenlik önlemi!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:06
  • Son dakika: Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim