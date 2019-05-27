MİNİK ECRİN'İ ŞEYTAN KAÇIRMIŞ

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Ecrin ile ilgili son dakika haberler paylaşıldı.

Müge Anlı'yı şaşkınlığa düşüren iddia ise sapık amca Özkan ve babaanneden geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten 22 gündür haber yok. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin'in bulunması için aile ve yakınları çapraz sorguya alındı. Minik Ecrin'in amcası Özkan ile ortaya çıkan gerçekler şaşırtırken 'şeytan' vakası ağızları açık bıraktı.

Ecrin'i şeytan alıp götürmüş

Ecrin'in kaybolmasından sorumlu tutulan amca Özkan Kurnaz ile annesi Hacer Hanım, Müge Anlı'yı isyan ettiren bir iddiayla ortaya çıktılar. Dediklerine göre Ecrin'i şeytan alıp götürmüş.

Bana şeytan göründü

Ensest pornosu ortaya çıkan amca Özkan Kurnaz, bizzat kendisinin şeytanı gördüğünü öne sürdü. Özkan Kurnaz, şeytanın kendisine komşunun kılığına girmiş halde göründüğünü belirtip, 'Her kılığa giriyor, köpek kılığına, kedi kılığına. Ecrin'i şeytan götürmüş olabilir' dedi.

Eşek olarak görmüş

Özkan'ın annesi Hacer Hanım da kayınvalidesinin şeytanı 'eşek' olarak gördüğünü öne sürdü. Hacer Kurnaz, 'Bizim köyümüzün çeşmesi boş değil. Orada hep şeytanı görmüşler. Köyün insanları da biliyor" dedi. Hacer Hanım, 'bana da oldu, köpek olarak göründü. Ecrin kaybolunca tüm köylüler şeytan alıp götürmüştür' iddiasında bulundu.

İçine şeytan mı girdi?

Müge Anlı duydukları karşısında "söylesem inanmazdınız" değil mi diyerek tepki verdi. Özkan'a sinirlenen Müge Anlı 'Özkan bize söylediğine sen inanıyor musun? O zaman senin içine de şeytan girdi bunları yaptırdı' diyerek iddiasının saçmalığına vurgu yaptı.

Özkan 'Şeytan olabilir. Çocuk aniden nasıl ortadan kaybolabilir. Çocuk aniden geldi mi şeytan geldi denir. Siz mi anlamıyorsunuz ben mi anlatamıyorum. Bu olabilir. Çocuk aniden nasıl kaybolacak" dedi.

Traktörle nereye gitti?

Özkan Kurnaz ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Arkasında su deposu bağlı olan traktör Ecrin kaybolduğu gün köyden ayrılıyor. Biri 'Özkan traktörle kayboldu ona dikkat edin takip edin' deyince jandarma peşine düşmüş.

Müge Anlı da olayın kayıtlara geçen kısmını anlattı. Özkan 2 saat boyunca ortadan kaybolunca jandarma şüphelenmiş ve peşine takılmış. Özkan DNA örneği çıkar mı gibi sorular sorunca da ekipler takibi başlatmış.