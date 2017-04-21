  • BIST 92.575
  • Altın 150,152
  • Dolar 3,6418
  • Euro 3,8990
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKar yağıyor...

Minibüslere panik butonu!

»
Minibüslere panik butonu!
Dolmuşta tacize uğrayan kadınlar, minibüsten indirilen engelli çocuklar, şoför ve yolcu arasında bitmek bilmeyen tartışmalar artık son bulacak.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile İstanbul'daki tüm minibüs ve taksi dolmuşlara panik butonu takılıyor. Araçta kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştiriliyor. Araç takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek.

Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize ya da şiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri tarafından geliştirilen sistemle uyarı hemen Toplu Ulaşım Merkezi'ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek.

Panik butonuna basılan minibüs ya da dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'ye Doğu morali21 Nisan 2017 Cuma 12:28
  • Minibüslere panik butonu!21 Nisan 2017 Cuma 12:24
  • Gençleri zehirleyen çete çökertildi!21 Nisan 2017 Cuma 12:22
  • Zimmetçi bankacı tutuklandı!21 Nisan 2017 Cuma 12:21
  • ‘Seksi’ etiketli çocuk mayoları!21 Nisan 2017 Cuma 12:17
  • Savcılıktan Cübbeli Ahmet Hoca için flaş karar!21 Nisan 2017 Cuma 12:15
  • Kocası otobüsün altında kalan kadın şok etti!21 Nisan 2017 Cuma 12:10
  • Avusturya'da 'Nazizm' hortladı!21 Nisan 2017 Cuma 12:08
  • ‘İyiyim’ dedi sonrası kâbus!21 Nisan 2017 Cuma 12:04
  • PKK Şırnak'ta saldırdı!21 Nisan 2017 Cuma 11:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim