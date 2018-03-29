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Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 13 yaralı

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Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 13 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli ilçesi yakınlarındaki Türkmen Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 45 NA 068 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Zeki Tunca yönetimindeki 33 CVF 77 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, direksiyon başında sıkışan minibüs sürücüsü ile birlikte aynı araçta bulunan çoğu kadın ve çoçuk, Suriye uyruklu 13 kişi yaralandı. Sürücü. olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüstekilerin Ereğli'nin Zengen Mahallesi'nde oturan bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve Manisa'ya geri dönerken, kazanın meydana geldiği belirtildi.
 

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