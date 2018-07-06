Mina'nın menajerinden transfer açıklaması

Yerry Mina'nın menajeri Kolombiyalı savunmacının geleceğiyle ilgili konuştu.

Son günlerde adı Fenerbahçe'yle sıkça anılan Yerry Mina'nın menajerinden açıklama geldi. Barcelona ile sözleşmesi bulunan ve 2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken genç stoper için menajeri olan amcası Jair Mina şu açıklamalarda bulundu.

Jair Mina, "Mina için herhangi bir tekliften haberim yok. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve orada kalmak istiyor. Barcelona'daki durumları takip edeceğiz ama bize şu ana kadar transfer konusunda bilgi verilmedi. Yerry, Barcelona'da büyük işler başarabileceğini biliyor" dedi.

2018 yılında Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor.

Barcelona, AB dışı ülkereden oynatacağı oyuncu sayısını düşürmek için Mina'yı kiralamaya sıcak bakıyor..