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MİLYONLUK DAVA, FETÖ'YE DAYANDI!

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MİLYONLUK DAVA, FETÖ'YE DAYANDI!
Evrim Tıp Merkezi’nin ortaklarının kavgası FETÖ’ye dayandı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Atilla Yüzgen, diğer ortakların SGK’dan dolandırdıkları 10 milyonu FETÖ’ye aktardıkları ve ByLock kullandıklarına dair belgeleri savcıya verdi. Ancak bir polis bu kişileri telefon ve bilgisayarlarını imha etmeleri için uyardı. aziosmanpaşa'daki Evrim Tıp Merkezi'nin resmi ve gayri resmi ortakları arasında başlayan kavganın boyutu giderek büyüyor. Arap yatırımcılarla birlikte bu tıp merkezinin ruhsatı kullanılarak 250 milyon dolara (1 milyar 453 milyon TL) inşa edilmesi planlanan hastane yatırımının ardından ortaya çıkan skandalı, SABAH ilk kez temmuzda gündeme taşıdı.
İddiaya göre merkezin resmi ortakları olan doktarlar, gayri resmi ortaklar Kerim Gündoğdu ile Atilla Yüzgen'i devreden çıkarmak için türlü planlar yaptı, ikiliden 'hisse arttırma' bahanesiyle aldıkları parayı da vermedi. Şikayete takipsizlik kararı vermesi için savcıya 600 bin lira ödendi, savcı ve merkezin ortaklarından kadın doktor G.B.'nin özel görüntülerinin olduğu videosu da savcıya şantaj yapmak için gizlice kayda alındı.
Öte yandan ihbarcı Atilla Yüzgen, SGK'nın 10 milyon lira dolandırılarak paranın FETÖ'ye aktarıldığını 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce, 27 Nisan'da ilgili bakanlıklara bildirdi. Yüzgen resmi ortaklar olan doktorlar hakkında FETÖ ihbarında da bulundu. Doktor Sami Bayrak, emekli polis Hüseyin Evren, mimar Tamer Karaca ve doktor Ümit Gümüşel'in ByLock numaralarını da delil olarak sundu. Tıp merkezi üzerinden Bank Asya aracılığıyla örgüte aktarılan himmet, Karaca'nın FETÖ ile irtibatı ve FETÖ abileriyle Kenya seyahati, doktorların firari Zekeriya Öz ile bağlantısı gibi onlarca delil niteliğindeki belgeyi kapsayan 3 bin 600 sayfalık dosya savcıya teslim edildi.

 

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