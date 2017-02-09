  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA

»
MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hüseyin Kararman, memur ve işçilerin de yüzde 5 vergi indirimi beklediğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları hatırlatan Kararman, "Sayın Ağbal, vergisini zamanında yatıran Kobilere yüzde 5 indirim yapılacağını, şirketin ödeyeceği vergi miktarının yüzde 5'inin 1 milyon TL'yi geçmemesi durumunda bu tutarın şirketlerden alınmayacağını söyledi. Merkez bankası 2017 yılı enflasyon oranını yüzde 8 olarak güncellemiştir. Malum sözde yetkili fakat etkisiz sendikanın 2 yıllık yaptığı toplu sözleşme sonucu mağdur olan devlet memurları da enflasyon ve zamlar altında ezilmektedir. Sözde yetkili sendikanın hesap bilmez tutumu siyasilere yaranmak adına toplu sözleşme masasında enflasyon farklarını istemeyi unutmaları, düşük zamlara imza atmaları sonucu sağlık çalışanı tüm devlet memurları mağdur olmuştur. Maaşlarımızın pul olduğu gerçeği ortadadır" dedi.

Vergi indiriminin memur ve işçilere de yapılması gerektiğini söyleyen Kararman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Ağbal'ın KOBİ'lere yaptığı vergi indirimi, vergilerini zamanında ödeyen işletmelere kolaylık sağlaması, zamanında ödemeyenlere yapılandırma adında vergi indirimine gidilmesi, maaşları eline geçmeden vergileri kesilen memur ve işçilere bu indirimin uygulanmaması büyük haksızlıktır. Bir Asgari ücretliden 373.44 TL vergi kesilmektedir. SGK verilerine göre Türkiye'de 2016 yılı itibariyle 20 milyon 405 bin kişinin sigortalı olarak çalıştığı resmi rakamlarla açıklanmıştır. Her dürüst vergi mükelleflerine verilen mükâfat, tüm memur ve işçilerin peşinen ödedikleri vergilerden yüzde 5 indirim yapılması, tartışmasız hak ettikleri bir sonuçtur. Türk Sağlık Sen olarak Sayın Bakan Ağbal'a sesleniyor, vergi indirimi istediğimizi aleni olarak beyan ediyoruz."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kimlik kartlarına bir ayda 2 milyon başvuru yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:21
  • KONUŞMAYACAK MISINIZ ?09 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
  • İşte SGK'dan çift maaş alacak kişiler09 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • Üzerinde servet taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • YENİDEN YAPILANDIRMA ZİMMET SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILDI09 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA09 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim