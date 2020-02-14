Milyon Dolarlık Bağış

İzmirli Ünlü işadamı Uğur Özkan Geçtigimiz günlerde Ankara’ya giderek Türkiye Vakıflar Birliği Başkanlığını Ziyaret Edip Uğur Özkan DEVLET VAKFI kurulması için ön protokol yapıp İmza Attı.

"İMZALAR ATILDI"



İzmirli Ünlü işadamı Uğur Özkan Geçtigimiz günlerde Ankara'ya giderek

Türkiye Vakıflar Birliği Başkanlığını Ziyaret Edip Uğur Özkan DEVLET

VAKFI kurulması için ön protokol yapıp İmza Attı.



"HİSSELERİNİ BAĞIŞLADI"



Ünlü Sanayici İzmirli işadamı Uğur Özkan Aile Hissesinden kendi payına

düşecek olan 50 Milyon USD'yi Uğur Özkan DEVLET VAKFI Kurulması için

bağışlayacağını açıkladı.



"UĞUR ÖZKAN DEVLET VAKFI"



Ünlü Sanayici İzmirli İşadamı Uğur Özkan Emeklilik sonrası Toplumsal

Sorumluluk Projesi Olarak Aile Hisse Satışından kendi payına düşecek

olan 50 Milyon USD'yi Uğur Özkan DEVLET VAKFI Kurulması için

Bağışladı.



"SÖZLEŞME İMZALANDI"



Özkan Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamana Altınordu

Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ım kardeşi olan işadamı Uğur

Özkan, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan aile içi hisse

paylaşımından kendi payına düşecek olan Payından 50 Milyon USD'yi

kendi adına DEVLET VAKFI kurulması için bağışlayarak gönülleri fet

etti.



"ÖRNEK DAVRANIŞ"



Bugüne kadar Sivil toplum örgütlerine yaptığı yüklü bağışlar ile

adından söz ettiren ünlü işadamı bundan sonra kendi adına kurulacak

olan Uğur Özkan DEVLET VAKFI adı altında yardımlara devam edeceğini

açıkladı.



"50 MİLYON USD BAĞIŞ"



Türk Sanayisinin en önde gelen kuruluşlarından olan Özkan Demir Çelik

Sanayinin Hissedarlarından olan İşadamı Uğur Özkan, Vakfın kurulması

için bağışta bulunacağı 50 Milyon USD"yi Eğitim Başta olmak üzere bir

çok sivil toplum örgütüne destek olarak aktaracagını iletti.



"ALKIŞLANACAK HAREKET"



Uğur Özkan yaptığı açıklamada; Özellikle Depremden Korunma Amaçlı

uzmanlığı olan Demir Çelik destekli yapıların yayılması,Depremde

sığınmak amaçlı Çelik Kafes odalarının Know- how'in yayılması amaçlı

yurt dışından özellikle Japonya,İngiltere,Amerika'dan uzman

katılımcılar getirerek Tüm Turkiyedeki Üniversitelerde eğitim

seminerleri düzenleyeceklerini bu çalışmaları Özkan Ailesi Olarak

kendilerine Misyon üstlendiklerini ifade etti.