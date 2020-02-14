Milyon Dolarlık Bağış

"İMZALAR ATILDI"
İzmirli Ünlü işadamı Uğur Özkan Geçtigimiz günlerde Ankara'ya giderek
Türkiye Vakıflar Birliği Başkanlığını Ziyaret Edip Uğur Özkan DEVLET
VAKFI kurulması için ön protokol yapıp İmza Attı.
"HİSSELERİNİ BAĞIŞLADI"
Ünlü Sanayici İzmirli işadamı Uğur Özkan Aile Hissesinden kendi payına
düşecek olan 50 Milyon USD'yi Uğur Özkan DEVLET VAKFI Kurulması için
bağışlayacağını açıkladı.
"UĞUR ÖZKAN DEVLET VAKFI"
Ünlü Sanayici İzmirli İşadamı Uğur Özkan Emeklilik sonrası Toplumsal
Sorumluluk Projesi Olarak Aile Hisse Satışından kendi payına düşecek
olan 50 Milyon USD'yi Uğur Özkan DEVLET VAKFI Kurulması için
Bağışladı.
"SÖZLEŞME İMZALANDI"
Özkan Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamana Altınordu
Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ım kardeşi olan işadamı Uğur
Özkan, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan aile içi hisse
paylaşımından kendi payına düşecek olan Payından 50 Milyon USD'yi
kendi adına DEVLET VAKFI kurulması için bağışlayarak gönülleri fet
etti.
"ÖRNEK DAVRANIŞ"
Bugüne kadar Sivil toplum örgütlerine yaptığı yüklü bağışlar ile
adından söz ettiren ünlü işadamı bundan sonra kendi adına kurulacak
olan Uğur Özkan DEVLET VAKFI adı altında yardımlara devam edeceğini
açıkladı.
"50 MİLYON USD BAĞIŞ"
Türk Sanayisinin en önde gelen kuruluşlarından olan Özkan Demir Çelik
Sanayinin Hissedarlarından olan İşadamı Uğur Özkan, Vakfın kurulması
için bağışta bulunacağı 50 Milyon USD"yi Eğitim Başta olmak üzere bir
çok sivil toplum örgütüne destek olarak aktaracagını iletti.
"ALKIŞLANACAK HAREKET"
Uğur Özkan yaptığı açıklamada; Özellikle Depremden Korunma Amaçlı
uzmanlığı olan Demir Çelik destekli yapıların yayılması,Depremde
sığınmak amaçlı Çelik Kafes odalarının Know- how'in yayılması amaçlı
yurt dışından özellikle Japonya,İngiltere,Amerika'dan uzman
katılımcılar getirerek Tüm Turkiyedeki Üniversitelerde eğitim
seminerleri düzenleyeceklerini bu çalışmaları Özkan Ailesi Olarak
kendilerine Misyon üstlendiklerini ifade etti.
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