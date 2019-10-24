MİLYARLIK DÜĞÜNDEN BAHSETMEYEN MAGAZİN BASINI

Yaşar Çakmak / Güncel

Demet Akalın ile Berkay hediye saat olayını günlerce reklamını yaptı.Bizim anlı şanlı magazin basınımızda buna alet olup durdu.Ne var ki magazin basınımız, geçtiğimiz günlerde yapılan ve milyonlarca lira harcanan düğünün detaylarını nedense yazmadı.

Düğünün detaylarına geçmeden kısaca Demet Akalın ile Berkay’ın, meşhur saat olayından kısaca bahsetmek istiyorum.

Aman dikkat Demet Akalın’dan alacağınız bir hediyeyi iyi koruyun. Vallahi bir anda rezil olursunuz.Bazı arkadaşlarım, Demet’in bu saat firmasıyla anlaştığını ve reklam yaptığını söylemesine rağmen, olabilir dedim. Ama yıllarca Hande Yener ile kavgalarını bir anda sonlandırarak gelen reklam teklifini kabul ederek ceplerini doldurarak yan yana geldiler.

Magazin Dünya’sında her sey olabilir.Reklam karşılığı sevgili olup, bir süre sonra yollarını ayıranlar bile var. Bu sözde sevgililerin yaptıkları reklam karşılığında aldıkları bütçeyi öğrendiğimde neredeyse dudaklarım uçuklayacaktı.Kimler mi para karşılığı sevgili oldu dersiniz? Neyse yeri geldiğinde onların isimlerini bir başka yazımda yazarım merak etmeyin.

Demet Akalın, sanki tek başına bir cete.Etrafında kızdıklarını bir anda bitirmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü o insanların bazı açıkları var. O açıklarda Demet’in elinde. O kişiler bunu bildikleri için korkularından başka bir şey yapamıyor.

Berkay’ın ikinci cocuğu olduktan sonra, Demet Akalın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e 50 bin liralık saat hediye etmişti. Berkay ise bir süre sonra o saati elinden çıkartmak istedi. Saati satmak istediği mağaza, bu konuyu magazin basınına sızdırdı.Magazin basını, günlerdir Demet Akalın ile Berkay’ın yaşadıklarından bahsedip duruyor. İki şarkıcımız milyonlar harcasalar böyle reklam yaptıramazlardı.

Demet akalın’ın magazindeki yeni arkadaşlarla arası çok iyi. İşte bu yüzden sabah-akşam bu konular konuşuluyor. Sabahları televizyonların magazin masalarında tartıştıkları en büyük konu bu. Yok efendim neden değiştiriyor, yok hediye değişmezmiş, Demet’in saat aldığı ünlü markanın mağazası tadilata girmişmiş gibi konular canlı yayınlanıyor. Bunu yapan Kanal D olunca bir hayli şaşırdım dersem yanılmış olmayız herhalde.

Milyonların su gibi aktığı düğünden haberler normal şekilde veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak partiye yakınlığıyla bilinen Yol müthaiti Metin Güneş’ten bahseden yok. Metin Güneş kızı Gülnur Güneş’i evlendirmek için Tarkan ve Ebru Gündeş’e milyonlar vererek sahneye çıkartıyor ama kanallar ve gazeteler bu düğün sahibi kim olduğunu, nasıl para kazandığını ve vergilerini tam ödüyormudan bahsetmiyor. İşadamının kimlerle dostlukları var? Şu an Türkiye’de ekonomik kriz var. Bu krizde böyle bir düğün nasıl olur diye tartışmıyorlar da kalkıp Demet Akalın’ın Berkay’ın eşine hediye ettiği saati saatlerce konuşuyorlar.

YOK BEYLER BU KERVAN BÖYLE GİTMEZ

http://www.haberkonseyi.com/milyarlik-dugunden-bahsetmeyen-magazin-basini-50130h.htmKanalların genel müdürüleri, bu proğramları izlemiyor mu? Yoksa onlarmı söylüyor böyle yapın diye. Üç büyük kanalda ve gazetelerde kimse bu düğünün sahibinin Cumhurbaskanına yakın birisi olduğundan bahsetmiyor. Bu adam bütün yol insatlarını alan Metin Güneş diyen yok. Bu Metin Güneş’in daha önce, Muazzez Ersoy ve Gülben Ergen’le milyonlar harcıyarak onlarla büyük aşk yaşadığından bahseden yok. Hiçbir kanal hiçbir gazete, sanki ortak karar almış ve bilinçli bir şekilde yılın düğününün bu yüzsüzünü görmek istemediler. Ama Demet Akalın ile Berkay’ın saat olayını her sabah insanların gözüne soka soka izlettirdiler. Yok beyler bu kervan böyle gitmez diyerek yazıma son veriyorum. Bir dahaki yazımda görüşmek üzere, sağlıkla ve esenlikle kalın.