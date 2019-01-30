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Milyarder varis halktan biri oldu

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Milyarder varis halktan biri oldu
Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı, bir başka varlıklı ailenin gelini metroda görüntülendi.

New York metrosunda kelimenin tam anlamıyla nereye baksanız bir ünlü görebilmek mümkün. Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı.
Kardeşleri Paris ve Conrad ile birlikte "dünyanın en zengin varislerinden biri" olarak tanınan Nicky Hilton, metroda objektiflere takıldı.
Bir koltukta oturarak seyahat eden Hilton, metrodan ininceye kadarcep telefonuyla ilgilendi. Sonra da metrodan çıkıp yoluna devam etti.
35 yaşındaki Nicky Hilton, kendi aile isimlerini taşıyan oteller zincirlerinin varislerinden biri. 2015 yılında James Rothschild ile evlenen Hilton, biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. 

 

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