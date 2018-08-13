  • BIST 91.136
  • Altın 264,446
  • Dolar 6,8428
  • Euro 7,8014
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Millilerden rekorla gelen gümüş madalya

»
Millilerden rekorla gelen gümüş madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre finalinde Türkiye Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen şampiyona, altıncı gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinin koşulmasıyla son buldu.

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98’lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80’lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03’lük dereceyle bronz madalya elde etti.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe tur için sahada13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:01
  • Beşiktaş sezona 3 puanla başladı!13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:25
  • Önder Özen'den Babel'in sözlerine tepki13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:03
  • Son şampiyon galibiyetle başladı!11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:54
  • Slimani Fenerbahçe için İstanbul'da!11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:52
  • Göztepe iç transferde imzaları attırdı!10 Ağustos 2018 Cuma 16:36
  • Premier Lig'den kalecilere servet10 Ağustos 2018 Cuma 14:25
  • Giresunspor Adama Ba ile imzaladı!10 Ağustos 2018 Cuma 14:24
  • Serdar Deliktaş Altınordu'da!10 Ağustos 2018 Cuma 11:43
  • Ankaragücü taraftarlarından Galatasaray'a ziyaret10 Ağustos 2018 Cuma 11:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim