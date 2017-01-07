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Milli Piyango büyük ikramiye şakası yapınca...

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Milli Piyango büyük ikramiye şakası yapınca...
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri'nde çalışan otobüs şoförü 39 yaşındaki Cevdet Demirtaş, Facebook hesabında yaptığı '60 milyon lira çıkan Milli Piyango bileti' şakasıyla yardım isteyenlerin telefon yağmuruna tutuldu.

Yaptığı şaka burnundan gelen Demirtaş, küs olanların bile kendisini aradığını, insanların gerçek yüzünü gördüğünü söyledi.

Evli ve 3 çoçuk babası Cevdet Demirtaş, yılbaşı öncesi 10 adet çeyrek bilet aldı. Demirtaş, biletlerine ikramiye isabet etmeyince, 60 milyon ikramiye vuran '2796288' numaralı çeyrek biletin rakamlarını, eski biletlerden keserek kendi biletinin üzerine yapıştırdı. Ardından montajladığı biletin resmini Fecabook hesabından paylaştı. Büyük ikramiyenin kendisine isabet ettiğini duyurdu. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi, Demirtaş'ı telefon yağmuruna tutarak yardım etmesini istedi. Demirtaş, hatta uzun süredir kendisiyle küs olan kayınvalidesinin bile arayıp, tebrik ettiğini söyledi. Yaptığı şaka sonrası 2 gün içinde telefonunun hiç susmadığını, binden fazla telefon aldığını ifade etti.

"İNSANLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Yaptığı şakayla Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmindeki olayların başından geçtiğini ifade eden Demirtaş, "Telefonum hiç susmadı. Sürekli arayanlar oldu, para isteyenler yardım isteyenler, benimle hiç konuşmayanlar yardım ister hale geldi. Değişik tekliflerle gelenler bile oldu. Çok şaşırdım, insanların gerçek yüzünü gördüm, iyi ki ikramiye bana çıkmamış. Benimle uzun süredir küs olan kayınvalidem bile aradı. Seninle barışmam diyen kayınvalidem 'en çok sevdiğim damadım sensin, tebrik ediyorum' bile" dedi. 

Montajladığım bileti ikramiyeden haberinin yokmuş gibi piyango bilet satıcısına gösterdiğini belirten Demirtaş, "Bayram yeri meydanında bir piyango bileti satan bayiye gittim. Bilmiyormuş gibi yaparak, ona gösterdim. Bana teselli ödülü olduğunu, kendisinin vereceğini, bankalarla uğraşmamamı söyledi. Beni kandırmaya çalıştı. Herkes beni kandırmaya çalıştı, artık rahat edemiyorum. Şaka olduğunu önce eşime söyledim, kimseye söylememesini de istedim. Artık şaka olduğunu açıkladım. İnsanların gerçek yüzünü gördüm" diye konuştu.
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

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