Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye RAYLI SİSTEM Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın, bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ'ı tek çatı altında birleştirdiğini söyledi.

Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle Türkiye'nin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu anlattı.

Milli Banliyö Tren Seti

TÜRASAŞ'ın halen Milli Elektrikli Tren Seti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsümüzü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birisi de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip HIZLI TREN projesi TASARIMçalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

"Ülkemiz raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten konuma gelmiştir"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 32 araçlık RAYLI SİSTEM araçlarıyla ilgili ihaleyi TÜRASAŞ'ın kazandığını söyleyen Adil Karaismailoğlu, şunları anlattı:

"İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metro ve raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip, ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir. Ülkemiz artık raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma gelmiştir. Hem TÜRASAŞ hem de yerli teknoloji, yerli ve milli sermayeli yerli şirketlerimizle birlikte dünyaya raylı sistem araçları, ekipmanları üreten ülke haline geldik."

Karaismailoğlu, yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti projesinin ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmalarının TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde tamamlandığını söyledi, "Milli Elektrikli Tren Seti projemizde yerlilik oranı tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında yüzde 80 olacaktır" dedi.

"Haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız"

Üretim süreçlerinde emeği geçen yöneticilere mühendislere, uzman, teknisyen ve işçilere teşekkürlerini ileten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Sakarya'da hem Eskişehir'de hem Sivas'ta hem de demir yolu araçları ve ekipmanlarının üretiminde önümüzdeki günlerde çok daha büyük, güzel gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Milli Elektrikli Trenimizin 2021'in haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız. Buraya tekrar ziyaretlere gelip işin ilerlemesi konusunda bilgi alacağız, sizlerle paylaşacağız."