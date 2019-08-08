MİLLİ EĞİTİM'DE TORPİLLE ATAMA SÜRÜYOR!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liyakat vurgusuna rağmen bakanlıktan usulsüz atama iddiaları gelmeye devam ediyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçen ay atanan Hale Bağce Özbaş’ın görevine, bakanlıkta genel müdür olan eniştesi, eski AKP’li Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük’ün yardımıyla, sınavlara ve mülakatlara girmeden atandığı iddia edildi. Büyük’ün bakanlıktaki konumunu kullanarak başka atamalarda torpil yaptığı da iddialar arasında.