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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve eğitim materyalleri dışında "yardımcı kaynak", "test kitabı", "tatil kitabı" gibi adlar altında diğer yayın ve materyallerin okullarda bulundurulmaması istendi.

Milli eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, bakanlığın sınav  odaklı ve yarışmacı bir eğitim anlayışı yerine, öğrencilerin ilgi ve  yeteneklerini de keşfeden bilimsel ölçütlere dayalı, çağdaşları ile rekabet  edebilecek becerilerle donanmış, problem çözebilen, akıl yürüten, üreten, milli  ve manevi değerlerine sahip bireyler yetiştirme anlayışını benimsediğine vurgu  yapıldı.


İl, ilçe ve kurum müdürlerinin, eğitim öğretimin kalitesinin  artırılması noktasında öncelikle öğretmen ve öğrenci motivasyonu, veli  bilgilendirmesi, eğitim-öğretim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi  uygulamalarına ağırlık vermesi gerektiğine işaret edilen yazıda, yapılacak  girişim ve çalışmaları eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi yönünde  yönlendirmesi gerektiği de ifade edildi.

MEB'in yazısında, öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders  kitapları ve eğitim materyalleri dışında "yardımcı kaynak", "test kitabı", "tatil  kitabı" gibi adlar altında diğer yayın ve materyallerin ilgili yönetmelik gereği  okullarda, kurumlarda bulundurulmaması istendi.

Ayrıca, bu Kitapların okullarda Reklam ve tanıtımının yapılmasına izin  verilmemesi, öğrencilere aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum  içerisinde bulunulmaması, eğitim kurumlarında bağış, proje, protokol gibi  çalışmalar kapsamında dağıtılan kitap, broşür, afiş gibi eğitim materyallerinin  Anayasa'ya, kanunlara, öğretim programlarına ve öğrenci seviyelerine uygun olup  olmadığının eğitim kurumlarınca kontrol edilip kayıt altına alınarak kullanıma  sunulması gerektiğine işaret edildi.

Deneme sınavları "sıralama esaslı olmayacak" vurgusu

Yazıda, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlayıp düzenli bir şekilde  devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ve bu kurslar için belirlenen  kazanımların, dersler ve ders saatleri çerçevesinde 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci,  9'uncu, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıflar ile lise mezunları için hazırlanan  kazanım kavrama testleri, yıllık plan, model ders dağılım tablosu ve haftalık  ders dağılım tablosu örneklerinin ve değerlendirme sınavlarına yönelik  çalışmaların ücretsiz yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kurslara katılan öğrenci veya velilerden, hiçbir ad altında  doğrudan veya dolaylı olarak ücret istenmemesi gerektiğinin altı çizilen yazıda,  ders yılı boyunca, programlar çerçevesinde kazanımların öğrenci tarafından edinme  düzeyini yoklamayı hedef tutan kazanım kavrama testlerinin tüm öğretmen ve  öğrenciler tarafından ücretsiz kullanılmak üzere uzman bir ekip tarafından  hazırlandığı anlatıldı.

Ücretsiz sınavlar için komisyon oluşturulacak

Bunun yanında bazı il, ilçe ve eğitim kurumlarında da yerel imkanlar  kullanılarak benzer uygulamalar yapıldığının görüldüğü aktarılan yazıda, "Bu tür  yerel uygulamalarda, 'deneme sınavı, değerlendirme sınavı' gibi adlarla eğitim  öğretim süreçleri göz ardı edilerek öğrencileri sınav stres ve endişesine sevk  edecek ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksatacak, sıralama esaslı sınav  uygulamalarından kaçınılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Yerel imkanlar kullanılarak ücretsiz uygulanan bu tür sınav  uygulamalarının, il, ilçe bazında yapılması halinde sınavlardan sorumlu ilgili  şube müdürünün başkanlığında; eğitim kurumu bünyesinde yapılması halinde ise  eğitim kurumu yöneticilerinden birinin başkanlığında, MEB personelinden alanında  uzman eğitimcilerden oluşan en az 5 kişilik bir komisyon kurulması istendi.

Sınavlarda sorulacak soruların kanunlara, MEB'in amaç ve misyonuna,  öğretim programlarına, kazanımlara, sınıf ve öğrenci seviyelerine uygun olup  olmadığı yönünden incelenerek kayıt altına alınıp tüm sürecin bu komisyon  marifetiyle yürütülmesi gerektiğine işaret edildi.

Yazıda, "Bunların dışında il, ilçe veya eğitim kurumları kapsamında  akademik başarıyı ölçen ücretli sınavlara meydan verilmemesi, sınavlar için  hiçbir suretle öğrencilerden ve velilerden doğrudan veya okul aile birlikleri,  okul dernekleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi kurum ve kuruluş  işbirliğiyle dolaylı olarak ücret talep edilmemesi hususlarında, eğitim-öğretim  süreçlerini aksatan, öğrenci ve velilere maddi külfet oluşturan uygulamalardan  kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri, aksi  uygulamalarda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine uyularak gerekli  idari işlemlerin yapılması adına her türlü tedbirin alınması" uyarısında  bulunuldu.

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