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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilir

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilir
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan çökmeyle ilgili "Twitter'da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA'da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk’te eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yaşanan çökmeyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, EBA’da bundan sonra da sorun olabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, EBA’da yaşanan sorunla ilgili şunları söyledi:

 

 

 

* Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor.

* Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz.

* Şimdi bana dünyada belli başlı 40 tane ülke sayın. Bunun içerisinde baktığınızda 5-6 tanesi bu konuda yol almış. Türkiye de var bunun içinde. Biz bunu yapmasak bu sorun olarak konuşulmayacak mıydı? Yapmasaydık televizyon var deyip çekilseydik. Hayır yapacağız, sorun da çıkabilir.

* WhatsApp ile ilgili biz buna çökme de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu? Dün çalışıyor muydu? Evet. Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu.

* Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur.

* Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem.

* Peki Twitter’da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA’da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur.

* Ama bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var. Ben bunları istedim.

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