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Milli Eğitim Bakanı Canlı Yayında Açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Canlı Yayında Açıkladı
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK'te YKS ile ilgili kararlar alıp uyguluyor.

Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Hiç bilmediği bir okulda hiç bilmediği mahallede sınava girmeyecek. Daha rahat bir ortam olması amacıyla kendi okullarında girmesini sağlıyoruz. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. 

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Öğrenciler gelmeden önce okulların tamamı dezenfekte edilecek. Her sınıfta dezenfektan olacak. Öğrencilere ücretsiz maske temin edilecek. 15 yaşından itibaren fotoğraflı kimlik kartı gerekiyor. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Elimizde bir senaryo var. Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Mevcut sınıflarımız, sıralarımız var, bunların sayısı belli ve hesaplama yaptığımız zaman da bunu rahatlıkla yönetiriz. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

Sınav 2 oturumda olacak. İki sınav arasında 45 dakikalık bir boşluk var. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak. 

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak. 

Sınavdaki sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.

LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz. 

Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah herşey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakıcaz, ilgili kuruluşlarla bakıcaz ve değerlendireceğiz. 

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.

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