  • BIST 98.650
  • Altın 220,453
  • Dolar 5,3434
  • Euro 6,0842
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Milli eğitim bakanı açıkladı: Yarıyıl tatili azalabilir

»
Milli eğitim bakanı açıkladı: Yarıyıl tatili azalabilir
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Mart ayında okullardaki ders sayılarıyla ilgili program açıklanacak.

 Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yarı yarıya bir azalma olabilir” dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimle ilgili her ay yeni bir projenin duyurulacağını söyledi. Kanal 7’de yayınlanan ‘Başkent Kulisi’ programına katılan Bakan Selçuk’un öne çıkan açıklamaları özetle şöyle:

“Mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 8’i kendi alanlarında çalışıyor. Artık mesleki ve teknik liselerde 9’uncu sınıftan itibaren öğrencileri sektörle bir araya getirecek. Eskiden ilk başta teorik dersler ardından sektörel dersler vardı. Bunu değiştiriyoruz. Dersler sektörlerin öğrencilerinden beklediği becerilere göre değişiyor.

İŞ GARANTİLİ LİSELER
ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek.
Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir.

ÖNCE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
İyi bir eğitim bakanı sadece bugün için değil, gelecek için de çalışır. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacağız. Mart, nisan, mayıs... Öğrenci ve velilerimizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacağız. Kazanılmış hakları koruyacağız. Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil. Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredat da böyle bir şey. Türkiye’de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek.

SINAVLI OKUL SAYISI
LGS ile ilgili aileler rahat olsun. Örnek soruları yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini rahat hissetsinler. İl milli eğitim müdürlükleriyle çalışıyoruz. Ve her il için ince ayar yapıyoruz. Mahalli yerleştirme konusunda daha akışkan bir modele geçiyoruz. Sınavla öğrenci alan okulların sayısı azalacak. İmkânı az olan okulların imkânları geliştirilecek. Bu konuda bir sürpriz yapmayacağız. Sistemle ilgili her şey açıklanacak.”

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polislerde bunu yaparsa biz kime güveneceğiz20 Ocak 2019 Pazar 10:02
  • Son dakika İş hanın da yangın 2 kişi yaralandı bir itfayeiyeci de hayatını kaybetti20 Ocak 2019 Pazar 09:41
  • Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme20 Ocak 2019 Pazar 09:26
  • Dev proje'ye CHP'den onay20 Ocak 2019 Pazar 09:19
  • İstanbul da yolcu otobüsü devrildi Faciadan dönüldü19 Ocak 2019 Cumartesi 10:28
  • Marmaray seferlerin de önemli değişiklik19 Ocak 2019 Cumartesi 10:24
  • MEB'i hackleyen dahi çocuk kim?19 Ocak 2019 Cumartesi 02:18
  • Erdoğan Fazıl Say'ı dinledi19 Ocak 2019 Cumartesi 02:11
  • 555 K'dan 55 Vekile18 Ocak 2019 Cuma 18:07
  • Ortadoğu sarsıldı.. Dengeler alt üst oldu.. Neler oluyor18 Ocak 2019 Cuma 16:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim